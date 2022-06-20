Польский футболист Рыбус не поедет на ЧМ-2022 из-за трансфера в московский Спартак
Источник:Польський футбольний союз
Польский защитник Мацей Рибус подписал контракт со Спартаком. Это решение закрыло ему дверь в сборную Польши.
Наставник национальной команды Польши объяснил свое решение
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил Мацею Рыбусу, что он не поедет на чемпионат мира-2022. Также 32-летний поляк не будет вызван на сентябрьский сбор.
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Причиной тренер назвал "текущую клубную ситуацию" футболиста московского Спартака.
Карьера польского игрока
32-летний футболист выступает в России с 2012 года, за исключением сезона-2016/2017, который он провел в Лионе. Первым его клубом в РФ был Терек, ныне Ахмат. С 2017 года играл с 2017 года.
Недавно он подписал соглашение с московским Спартаком, рассчитанное до 30 июня 2024 года.
Выступая в чемпионате России, польский игрок женился на россиянке. Продолжение своей карьеры в стране-агрессоре он аргументировал "благом семьи".
Рыбус провел 66 матчей за сборную Польши.
В МИД Польши отреагировали на выбор Рыбуса
- Вице-министр МИД Польши Марцин Пшидач прокомментировал переход Рыбуса к московскому Спартаку. Чиновник подчеркнул, что потому не место в составе сборной.
- Поскольку ряд польских спортсменов разорвали свои контракты российскими командами из-за войны в Украине.
- Пшидач подчеркнул, что футболист зарабатывает кровавые деньги.