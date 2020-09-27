Польський боєць Ян Блаховіч (27-8) переміг американця Домініка Рейєса на турнірі UFC 253. Поляк відправив суперника у технічний нокаут.

Боєць з Польщі святкував перемогу на турнірі UFC 253 в Абу-Дабі на арені "Флеш Форум". Поєдинок тривав навіть два раунди, повідомляє 24 канал.

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Потужний нокаут від поляка

Бійці зійшлись в октагоні боротись за вакантний титул у напівважкій вазі. Він звільнився після того, як Джон Джонс добровільно зняв з себе повноваження і перейшов в іншу вагу.

У першому раунді суперники придивлялись один до одного, а от у другому ініціативу у своїй руки взяв польський боєць. Блаховіч завдав потужного удару у голову американця, той впавши на канвас отримав ще декілька потужних ударів у обличчя від поляка. Суддя вирішив припинити побиття та зарахував польському бійцю перемогу технічним нокаутом.

Завдяки перемозі Блаховіч став третім чемпіоном світу у напівважкій вазі з 2011 року після Данієля Кормьє та Джона Джонса.

Хто такий Ян Блаховіч? 37-річний польський боєць, чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі, який раніше виступав за KSW і є колишнім чемпіоном KSW у напівважкій вазі. Провів 35 поєдинків, у яких здобув 27 перемог (8 – нокаутом) та 8 поразок.

Рейєс – Блаховіч відео нокауту