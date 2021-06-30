Шевченко сделал замечание Ярмоленко
Инцидент с участием Шевченко и Ярмоленко произошел на 79 минуте игры, когда на табло был счет 1:1. Игрок Швеции Альбин Экдаль не по правилам остановил Ярмоленко.
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Итальянский арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол, но этого оказалось мало для Ярмоленко. Украинский футболист потребовал у арбитра, чтобы тот показал желтую карточку Экдалю.
В итоге Орсато решил наказать за разговоры Ярмоленко, а не футболиста Швеции. Решение арбитра еще больше разозлило Ярмоленко, который, видимо, продолжил апелляции.
Шевченко же, видимо, решил спасти своего подопечного от второго горчичника, который бы вылился в удаление. Тренер начал кричать с линии поля, чтобы футболист угомонился.
"Закрой рот!", – прозвучало из уст Шевченко, вероятно, в адрес Ярмоленко. Футболист Вест Хэма с ответом не замедлил. "Зае*ал", – судя по устам, сказал Ярмоленко.
- Впрочем, сложно сказать, адресовал ли Ярмоленко свой ответ Шевченко. Футболист мог отреагировать на решение арбитра или действия футболиста Швеции.
Никакого конфликта не было
После словесной перепалки Ярмоленко сразу успокоился и прекратил апеллировать к арбитру.
В перерыве между основным и дополнительным временем Шевченко и Ярмоленко нормально общались.
Тренер и игрок сборной Украины, вероятно, обсуждали план на овертайм.
Шевченко и Ярмоленко общаются в перерыве матчи / Скриншот трансляции игры