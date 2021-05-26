Польские фанаты избили болельщиков Манчестер Юнайтед перед финалом Лиги Европы: видео

В среду, 26 мая, английский Манчестер Юнайтед сыграет в финале Лиги Европы. Матч состоится в польском Гданьске. Накануне игры польские фанаты избили болельщиков из Англии.

Нападение произошло вечером 25 мая, когда болельщики Манчестер Юнайтед отдыхали в одном из баров Гданьска. Внезапно появились люди в темной одежде со скандированиями и начали драку. После них в баре остался кавардак с перевернутыми столами и стульями.

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Сообщается, что трое английских болельщиков получили легкие травмы. Всем пострадавшим оказывали помощь работники Манчестер Юнайтед.

Вполне вероятно, что на английских болельщиков напали фанаты гданьской Лехии.

Манчестер Юнайтед на финал лиги Европы получил квоту в две тысячи билетов. Половина болельщиков прибыла в Польшу за день до матча. Остальные должны приехать в день финала.

Финал Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Вильярреал состоится в среду, 26 мая. Начало в 22:00.