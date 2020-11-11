Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче перед поединками группового этапа Лиги наций УЕФА.

Польша – Украина 2:0

Гол: Пйонтек, 41, Модер, 63

Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 11 (Украина)

Смотрите также Польша – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

В течение ближайшей недели "сине-желтые" проведут три встречи. После поединка со сборной Польши команда Андрея Шевченко сыграет с Германией и Швейцарией.

Перед ответственными матчами наша национальная команда столкнулась с существенными кадровыми проблемами. За два тура до завершения группового этапа Лиги наций сборная Украины занимает третье место в своей группе после Испании и Германии, опережая на четыре очка Швейцарию.

Таким образом, главной задачей украинцев является сохранение прописки в элитном дивизионе. При этом "сине-желтые" не потеряли шансы побороться за первое место группы. Сборная Польши лидирует в своей группе Лиги наций, опережая Италию, Нидерланды и Боснию и Герцеговину.

На 9-й минуте состоялся первый удар от Украины. Зинченко пробил метров с 25-ти, и Скорупски в падении отбил мяч, а Яремчук на добивании был в офсайде.

Через несколько минут Коваленко сделал перехват в центре поля. Украина развернула контратаку. Ярмоленко ворвался в штрафную и получил удар по ногам от Бохневича. Арбитр сразу назначил пенальти в ворота Польши.

К сожалению, капитан сборной Украины не смог реализовать пенальти, угодив в правую стойку.

Нереализованный пенальти Ярмоленко

Впоследствии Зинченко нанес второй удар в матче – на этот раз получилось недостаточно сильно. Скорупски на мяче. На 21-й минуте прошла классная комбинация Яремчука и Ярмоленко, но закинуть мяч в ворота никому из украинцев не удалось.

В конце первого тайма Польша забила из-за курьезной ошибки Андрея Лунина. Вратарь сборной Украины далеко вышел из ворот, не смог выбить мяч. Пйонтек подобрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Видео гола Пйонтека

Сразу после перерыва Украина начала настоящий расстрел ворот Скорупски. Тайм стартовал дальним ударом в ворота от Зинченко. Впоследствии хорошо развернулся Марлос перед штрафной, нанес коронный обводящий удар с левой, но мимо.

Сразу после этого украинцы организовали классный розыгрыш. Конопля выкатил под удар Цыганкову на линию штрафной. Хавбек пробил хлестко, но Скорупски потянул из-под перекладины.

На 62-й минуте Польша увеличила преимущество. Розыгрыш штрафного привел к хаусу в штрафной украинцев. Модер успел на добивание и забил моментально после выхода на замену.

Видео гола Модера

На 75-й минуте после передачи Марлоса Цыганков нанес удар и мяч прокатился рядом со штангой.

Видео момента Цыганкова