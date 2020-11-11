Збірна України з футболу зіграла перший тайм товариського матчу з Польщею.

Польща – Україна 1:0

Гол: Пйонтек, 41

Нереалізований пенальті: Ярмоленко, 11 (Україна)

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Протягом найближчого тижня "синьо-жовті" проведуть три зустрічі. Після поєдинку зі збірною Польщі команда Андрія Шевченка зіграє з Німеччиною і Швейцарією.

Перед відповідальними матчами наша національна команда зіткнулася з істотними кадровими проблемами. За два тури до завершення групового етапу Ліги націй збірна України займає третє місце в своїй групі після Іспанії та Німеччини, випереджаючи на чотири очки Швейцарію.

Таким чином, головним завданням українців є збереження прописки в елітному дивізіоні. При цьому "синьо-жовті" не втратили шанси поборотися за перше місце групи. Збірна Польщі лідирує у своїй групі Ліги націй, випереджаючи Італію, Нідерланди та Боснію і Герцеговину.

На 9-й хвилині відбувся перший удар від України. Зінченко пробив метрів з 25-ти, і Скорупскі в падінні відбив м'яч, а Яремчук на добиванні був в офсайді.

За декілька хвилин Коваленко зробив перехоплення в центрі поля. Україна розгорнула контратаку. Ярмоленко увірвався в штрафну і отримав удар по ногах від Бохнєвіча. Арбітр одразу призначив пенальті у ворота Польщі.

На жаль, капітан збірної України не зміг реалізувати пенальті, влучишвши у праву стійку.

Згодом Зінченко завдав другий удар у матчі – на цей раз вийшло недостатньо сильно. Скорупскі на м'ячі. На 21-й хвилині відбулася класна комбінація Яремчука і Ярмоленка, але заштовхати м'яч у ворота нікому з українців не вдалося.

Наприкінці першого тайму Польща забила з курйозної помилки Андрія Луніна. Воротар збірної України далеко вийшов з воріт, не зміг вибити м'яч. Пйонтек підібрав м'яч і відправив його в порожні ворота.

Відео голу Пйонтека