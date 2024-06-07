Без поддержки не останутся: сколько болельщиков посетит матч Польша – Украина

Сборная Украины по футболу проведет свой второй товарищеский матч в рамках подготовки на Евро-2024. В соперниках "сине-желтых" будет национальная команда Польши.

Товарищеский матч Польша – Украина начнется 7 июня в 21:45 (по киевскому времени). Встреча состоится в Варшаве.

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Сколько фанов посетит матч Польша – Украина

Команды выйдут на футбольное поле "Национального стадиона". Ожидается, что матч в столице Польши придет посмотреть более 43 тысяч болельщиков. В гостевом секторе сборной Украины будет ориентировочно 2,3 тысячи фанатов.

Общая вместимость польской арены составляет 58 тысяч зрителей.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Польша – Украина, который проходит в рамках подготовки к Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не будет иметь проблем с выбором состава. В заявку на игру попал левый защитник английского Эвертона Виталий Миколенко и голкипер мадридского Реала Андрей Лунин. Виталий пропускал матч против Германии из-за повреждения. Лунин же праздновал победу в Лиге чемпионов-2024.

Напомним, что в товарищеском поединке Германия – Украина была зафиксирована нулевая мировая в Нюрнберге. Зато для поляков это будет первый из двух контрольных спаррингов перед чемпионатом Европы. Во втором Польша 10 июня поборется с Турцией, а в заключительном третьем матче украинцы сыграют против Молдовы (11 июня).