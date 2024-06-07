Товариський матч Польща – Україна розпочнеться 7 червня о 21:45 (за київським часом). Зустріч відбудеться у Варшаві.

До теми Анонс матчу Польща – Україна: головна інформація про товариський матч перед Євро-2024

Скільки фанів відвідає матч Польща – Україна

Команди вийдуть на футбольне поле "Національного стадіону". Очікується, що матч у столиці Польщі прийде переглянути понад 43 тисячі уболівальників. У гостьовому секторі збірної України буде орієнтовно 2,3 тисячі фанатів.

Загальна місткість польської арени складає 58 тисяч глядачів.

Зверніть увагу! Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Польща – Україна, який відбувається у рамках підготовки до Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров не матиме проблем із вибором складу. У заявку на гру потрапив лівий захисник англійського Евертона Віталій Миколенко та голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Віталій пропускав матч проти Німеччини через ушкодження. Лунін же святкував перемогу у Лізі чемпіонів-2024.

Нагадаємо, що у товариському поєдинку Німеччина – Україна була зафіксована нульова мирова у Нюрнберзі. Натомість для поляків це буде перший із двох контрольних спарингів перед чемпіонатом Європи. У другому Польща 10 червня позмагається із Туреччиною, а у заключному третьому матчі українці зіграють проти Молдови (11 червня).