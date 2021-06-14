Словакия сенсационно прибила Польшу в матче Евро-2020: видео

Сборная Словакии создала еще одну сенсацию на чемпионате Европы-2020. Словацкая команда неожиданно победила Польшу в рамках 1-го тура группы E.

Польша – Словакия 1:2

Голы: Линетти, 46 – Щенсны, 18 (авт), Шкриняр, 68

Удаление: Крыховяк, 62 (Польша)

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На бумаге явным фаворитом поединка была сборная Польши, которая оснащена более качественными футболистами. Однако в первом тайме на футбольном поле доминировала Словакия.

Первый момент на 14 минуте имел Дуда. Мяч после его удара пролетел у стойки ворот Щенсного. А уже через 4 минуты из той же зоны в ворота поляков пришел и гол.

Курьезный автогол

Сборной Словакии удалось забить гол с нерядовой ситуации. Роберт Мак не побоялся нескольких соперников на левом фланге и пошел в успешный обыгрыш. Мак вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, после чего в голову голкипера Щенсны и залетел в ворота.

Видео автогола Щенсны

Хотя полякам нужно было отыгрываться, именно словаки демонстрировали более содержательный и острый футбол. Преимущество номинальных гостей мог увеличивать Куцка. И мяч после его дальнего удара пролетел над воротами.

Польша, в нападении которой действовал лучший нападающий мира Роберт Левандовски, не могла вывести своего снайпера на ударную позицию. Поэтому Крыховяк искал счастья дальним ударом, но также неудачно. Первый тайм прошел с преимуществом Словакии!

Камбэк после перерыва и первое удаление на Евро

Не успели команды выйти на второй тайм, как на табло было 1:1. Поляки провели быструю атаку левым флангом: Рыбус в штрафной отдал на Линетти, который невнятным ударом все же прошил Дубравку.

Видео гола Линетти

Уже на 51 минуте Линетти мог оформить дубль. Окрыленные поляки провели острую атаку правым флангом: Глик прострелил в штрафную на Линетти, но удар того оказался достаточно слабым для гола.

Только Польша начала доминировать, как создала себе проблемы. Крыховяк наиграл на удаление и оставил свою команду в меньшинстве.

Видео изъятия Крыховяка

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Нокаут для поляков

Словаки довольно быстро сумели воплотить численное большинство. После подачи с углового мяч оказался в Шкриняра. Защитник Интера обработал мяч и сразу пробил. Щенсны не смог выручить партнеров.

Видео гола Шкриняра

Последние минуты игры Польша провела на воротах словаков и могла отыграться. В компенсированное время Беднарек со второй попытки нанес удар из пределов штрафной, но не попал в створ ворот. Второй удар поляка потянул Дубравка. В итоге Польша так и не смогла спастись от поражения!

Польша – Словакия видеообзор

Словакия следующий матч сыграет 18 июня против Швеции. Зато Польша 19 июня встретится с Испанией.