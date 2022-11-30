Фантастическая развязка: Аргентина выиграла группу С, Польша протиснулась в плей-офф – видеообзор

У команды Лионеля Скалони не было проблем в матче с поляками, но в итоге обе команды смогли выйти в плей-офф. Поляки только по дополнительным показателям обошли Мексику.

Польша – Аргентина 0:2

Голиы МакАллистер, 46, Альварес, 63.

Разрешилась судьба путевок в плей-офф ЧМ-2022 в группе С. В одном из решающих матчей дня Польша встречалась с Аргентиной в борьбе за первое место.

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Кадру устраивала ничья, тогда как Альбиселесте желательно было побеждать после сенсационного проигрыша от Саудовской Аравии в первом туре. Ожидается, что аргентинцы доминировали в матче.

Первый тайм стал звездным временем вратаря поляков Войцеха Щенсны. Кипер Ювентуса совершил девять сейвов, а также отразил пенальти от Лионеля Месси.

Отбит пенальти Щенсны:

Впрочем, после перерыва подопечные Михневича посыпались. Уже на первой минуте второго тайма Аргентина открыла счет. Молина прострелил с фланга и нашел в центре штрафной МакАллистера. Тот несильным, но точным ударом поразил ворота поляков.

Видео гола МакАллистера:

Аргентинцы продолжили давить и удвоили счет в середине второго тайма. Энцо Фернандес вывел Хулиана Альвареса на ударную позицию, и тот нашел момент, чтобы точно пробить из-под польского защитника.

Как забивал Альварес:

После этого поляки смирились с поражением, но пытались не пропустить больше и не получить желтые карты. Дело в том, что в параллельном поединке Мексика выиграла у саудов со счётом 2:0.

Это делало показатели поляков и мексиканцев идентичными – по 4 балла при ничьей в личной встрече и разнице мячей 2:2. Поляки удержали счёт 0:2, а Мексика так и не забила (еще и пропустила в компенсированное время).

Аргентина с первого места выходит в 1/8 финала, где будет противостоять Австралии. Польше же предстоит сразиться с действующим чемпионом мира Францией.

Турнирное положение: