Матч 33 тура чемпионата Бразилии Сантос – Коринтианс завершился значительно позже запланированного. Технические проблемы с освещением внесли свои коррективы в игру.

Ничто не предвещало беды в первом тайме жаркого противостояния, если бы не технические проблемы с освещением. На 12-й минуте поединок был временно приостановлен.

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Технические проблемы

На стадионе были проблемы с освещением. Часть прожекторов работала, но для проведения игры освещения было недостаточно. Судья остановил игру, пауза длилась аж 18 минут. Впоследствии арбитр возобновил встречу.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме. На 55 минуте Леонарду в упор расстрелял ворота Коринтианса после прострела с фланга – 1:0. Для бразильца этот гол стал уже четвертым в сезоне.

После этой победы Сантос с 53 очками идет 8-м. У Коринтианс на 4 пункта меньше – 10-я позиция.