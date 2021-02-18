Матч 33 туру чемпіонату Бразилії Сантос – Корінтіанс завершився значно пізніше запланованого. Технічні проблеми з освітленням внесли свої корективи у гру.

Ніщо не віщувало біди у першому таймі спекотного протистояння, якби не технічні проблеми з освітленням. На 12-й хвилині поєдинок був тимчасово призупинений.

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Технічні проблеми

На стадіоні були проблеми з освітленням. Частина прожекторів працювала, але для проведення гри освітлення було недостатньо. Суддя зупинив гру, пауза тривала аж 18 хвилин. Згодом арбітр відновив зустріч.

Єдиний гол у поєдинку був забитий у другому таймі. На 55-хвилині Леонарду впритул розстріляв ворота Корінтіанса після прострілу з флангу – 1:0. Для бразильця цей гол став вже четвертим у сезоні.

Після цієї перемоги Сантос із 53 очками йде 8-м. Корінтіанс на 4 пункти має менше – 10-а позиція.