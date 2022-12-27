Наказание за чрезмерную экономность: львовский клуб заплатит штраф из-за холода во время матчей

Львовский баскетбольный клуб Политехника-Галичина получил штраф от Федерации баскетбола Украины. Причиной стало несоблюдение условий проведения матчей во Львове.

Чемпионат Украины по баскетболу проводят в так называемых "баблах". Несколько команд приезжают в один город и проводят матчи. Львов такой "бабл" принимал с 18 по 20 декабря, а официальным хозяином был клуб Политехника-Галичина.

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Однако оказалось, что матчи во Львове проходили с нарушениями требований проведения чемпионата Украины. В частности, одна из раздевалок в спортивной арене не отвечала требованиям правил, а температура в игровом зале была ниже установленного минимума в +16 градусов Цельсия. По данным ФБУ, кое-где в период проведения "бабла" температура в зале достигала лишь +12 градусов.

Санкция за подобное нарушение предусматривает обязательство уплатить штраф в размере 26 тысяч гривен за каждый матч. Таким образом Политехника-Галичина оштрафована на 39 тысяч гривен.

Не исключено, что дальше во Львове не будут проводить матчи.