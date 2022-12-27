Чемпіонат України з баскетболу проводять у так званих "баблах". Декілька команд приїжджають в одне місто та проводять там матчі. Львів такий "бабл" приймав з 18 по 20 грудня, а офіційним господарем був клуб Політехніка-Галичина.

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Та виявилося, що матчі у Львові відбувалися з порушеннями вимог проведення чемпіонату України. Зокрема, одна із роздягалень в спортивній арені не відповідала вимогам правил, а температура в ігровому залі була нижче встановленого мінімуму у +16 градусів Цельсія. За даними ФБУ, подекуди у період проведення "баблу" температура у залі сягала лише +12 градусів.

Санкція за подібне порушення передбачає зобов’язання сплатити штраф у розмірі 26 тисяч гривень за кожен матч. Таким чином, Політехніка-Галичина оштрафована на 39 тисяч гривень.

Не виключено, що надалі у Львові не будуть проводити матчі.