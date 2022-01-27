Полиция задержала футболиста, пытавшегося пронести на стадион заряженный пистолет и наркотики

В Уругвае полиция задержала футболиста Николас Скьяппакассе по дороге на футбольный матч. Он имел при себе заряженный пистолет, который хотел пронести на стадион.

Николаса Скьяппакассе задержали в автомобиле, когда он направлялся на стадион, где должен был состояться товарищеский матч между Пеньяролем и Насьоналем в Уругвае. Полиция проводила осмотр на дороге и остановила автомобиль, где находился футболист. Учитывая, что он начал нервно себя вести, правоохранители решили подробнее осмотреть автомобиль.

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В худи футболиста обнаружили пистолет Smith & Wesson калибра 9 миллиметров и 8 пуль к нему. Также во время осмотра в автомобиле обнаружили таблетку наркотиков. За рулем был 22-летний мужчина с судимостью, также в автомобиле находились две девушки 18 и 22 лет.

По данным журналистов, Скьяппакассе, когда увидел полицейских, пытался избавиться от пистолета. Но не успел этого сделать.

Оружие он планировал пронести на стадион, где должен біл передать другому мужчине.

Пока футболиста задержали. Сейчас решается, какие обвинения ему будут предъявлены.

Николас Скьяппакассе является 23-летним уругвайским нападающим. В 17 лет он перешел в мадридский Атлетико. Но выступал за молодежную команду – за основу не провел ни одной игры. После этого он отправился в аренду.

В 2020 году он стал игроком итальянского Сассуоло. Именно этой команде принадлежит контракт футболиста.

В 2021 году игрок отправился в аренду в Пеньяроль. В январе 2022 года срок аренды истек, но в клубе хотели продлить с ним соглашение. Теперь, после случая с задержания, в клубе решили пересмотреть это решение.