Несчастный случай произошел в субботу, 26 июня, на первом этапе "Тур де Франс". За 45 километров до финиша одна из болельщиц вышла довольно близко к дороге, по которой двигался пелетон. Она стояла спиной к велосипедистам, а в руках держала картонную табличку с надписью "Allez Opi Omi" (это смесь французского и немецкого, которую можно перевести как "Вперед дедушка и бабушка"). Именно в нее и ударился первый велосипедист Тони Мартин. После столкновения он упал на дорогу, а за ним начали падать и остальные велосипедисты, которые не сумели избежать столкновения.

В целом в результате этого падения пострадало около 50 велосипедистов. Один из них – Яша Зюттерлин – был вынужден сняться с гонки из-за полученных травм. Гонку пришлось прервать на некоторое время, чтобы медики оказали всем помощь.

На следующий день французская полиция начала расследование. Правоохранители попросили помощи в розыске женщины, повлекшей аварию.

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Французское издание RTL пишет, что полиция задержала женщину. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит штраф в размере 1500 евро. Хотя наказание может быть и большим, если Яша Зюттерлин решит тоже подать иск. Тогда наказанием может быть и заключение на один год.