У 13 турі української Першої ліги рівненський "Верес" здобув домашню перемогу над луцькою "Волинню" – 2:0.

Верес – Волинь 2:0

Голи: Сімінін, 7 (авт), Мірошник, 64

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Матч "Вересу" та "Волині" завершився сутичкою фанатів та поліції. Про це повідомляє журналіст "Волинські Новини".

Сутичка трапилась наприкінці матчу, коли волиняни вже програвали з рахунком 0:2. Декілька волинян вибігли на поле, де їх почали бити кийками поліцейські.

До них підбіг воротар "Вересу" Богдан Когут та тренер команди Юрій Вірт, а також гравці "Волині", намагаючись зупинити сутичку. Проте і їх поліція відтіснила.

Зрештою фанів вивели за межі стадіону і відпустили.

Бійка після матчу Верес – Волинь: дивіться відео

Хід матчу