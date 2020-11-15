Поліція побила фанатів "Волині", які вибігли на поле у матчі з "Вересом" – відео
У 13 турі української Першої ліги рівненський "Верес" здобув домашню перемогу над луцькою "Волинню" – 2:0.
Верес – Волинь 2:0
Голи: Сімінін, 7 (авт), Мірошник, 64
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Матч "Вересу" та "Волині" завершився сутичкою фанатів та поліції. Про це повідомляє журналіст "Волинські Новини".
Сутичка трапилась наприкінці матчу, коли волиняни вже програвали з рахунком 0:2. Декілька волинян вибігли на поле, де їх почали бити кийками поліцейські.
До них підбіг воротар "Вересу" Богдан Когут та тренер команди Юрій Вірт, а також гравці "Волині", намагаючись зупинити сутичку. Проте і їх поліція відтіснила.
Зрештою фанів вивели за межі стадіону і відпустили.
Бійка після матчу Верес – Волинь: дивіться відео
Хід матчу
- На 7 хвилині "Верес" відкрив рахунок – забив Ігор Солдат. У "Волині" кілька разів пробивав Оринчак, але його удари не досягали цілі.
- На 37 хвилині Артур Рябов отримав другу жовту картку та залишив "Волинь" у меншості.
- А на 64 хвилині Мірошник подвоїв перевагу "Вереса", забивши головою.
- Вже згодом "Волинь" могла відігратися – арбітр за гру рукою у карному майданчику призначив пенальті у ворота рівнян. До м‘яча підійшов Протасов, але Когут впевнено відбив одинадцятиметровий.
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