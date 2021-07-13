В финале Евро-2020 трое игроков сборной Англии не реализовали пенальти. Это были Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. А сборная Англии проиграла.

Как это было Фейл Рашфорд и Санчо и чемпионский сейв Доннарумма: серия пенальти финала Евро-2020 – видео

После этого трое английских футболистов подверглись расистским оскорблениям в соцсетях. Английские фанаты решили на них согнать всю злость за проигранный финал. И прибегли к расистским оскорблениям.

Такое поведение болельщиков в соцсетях не осталась без внимания как ФИФА, так и правоохранителей.

"УЕФА решительно осуждает отвратительное расистское поведение, направленное против нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро-2020, которому нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы стоим на стороне игроков и призываем Английскую футбольную ассоциацию к самым строгим из возможных наказаний", – говорится в заявлении ФИФА.

Полиция Лондона уже заявила, что начала расследование расистских оскорблений в соцсетях.

Помочь в расследовании может то, что к этому присоединилось и британское правительство. Там требуют от соцсетей, чтобы они предоставили данные пользователей, которые оставили расистские оскорбления в сторону игроков сборной Англии. Как отмечает издание The Times, британское правительство намерено добиться, чтобы люди, которые разместили в соцсетях оскорбительные высказывания, "почувствовали последствия в реальной жизни". Источник газеты в правительственных кругах отмечает, что чиновники намерены сделать из этих случаев показательный пример.