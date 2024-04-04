Полесье потерпело 5-е поражение подряд: Ворскла сыграет с Шахтером в финале Кубка – видео

В четверг, 4 апреля, состоялся второй полуфинальный матч Кубка Украины-2023/2024. Житомирское Полесье продолжило неудачные выступления во второй части сезона, проиграв дома полтавской Ворскле.

Полесье – Ворскла 0:1

Гол: Мякушко, 45

Нереализованный пенальти: Будковский, 81 (Полесье)

4 апреля определялся соперник Шахтера в финале Кубка Украины. "Горняки" днем ранее (3 апреля) легко одолели во Львове одесский Черноморец 4:1. Дублем отметился Георгий Судаков, который устроил настоящую феерию в матче, пишет 24 Канал.

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Первый по-настоящему острый эпизод был только в середине первого тайма, когда Бойко забрал мяч в руки после удара Степанюка.

Еще через несколько минут Степанюк уже ассистировал на Челядина, но ему не удалось классно приложиться по владениям хозяев.

Через 10 минут уже два опасных момента создали "волки". Сначала Будковский сбросил на Шабанова. Но защитнику не удалось расстрелять ворота соперника.

Через несколько секунд уже каркас ворот спас Ворсклу от пропущенного гола. Исенко неудачно сыграл на выходе, мяч добрался до Будковского. Нападающему оставалось только попасть в сетку ворот, но стойка сыграла на руку голкиперу гостей.

В конце первого тайма гостям таки удалось размочить нули на табло в Житомире. Классная атака закончилась сбросом грудью от Степанюка на Мякушко. Сергей не раздумывая первым касанием пробил по воротам Бойко. Денис достал мяч кончиками пальцев, но не сумел парировать удар. Ворскла забила гол в раздевалку.

Тайм без голов, но с воздушной тревогой

Во втором тайме больше преимуществом владели хозяева поля, который нужно было отыгрываться в счете. Однако ворскляне очень грамотно действовали в обороне да еще и в середине 45-минутки во второй раз забили. Но теперь уже из офсайда. Поэтому гол не был засчитан.

На 80-й минуте прозвучал свисток главного арбитра матча. Поединок приостановили из-за воздушной тревоги. Карта Украины покраснела из-за взлета вражеского МИГ-31К. Поэтому команды, другие официальные лица поединка и болельщики направились в укрытие.

После перерыва, который был вызван воздушной тревогой, команды вернулись на футбольное поле.

Не успели футболисты войти в игру, как судья указал на 11 метров. Будковского придержали за футболку в штрафной площадке гостей. Полесье заработало пенальти, которое сам не реализовал нападающий. Исенко, который является маэстром 11-метровых, потянул удар форварда "волков".

Полесье не реализовало 100-процентный момент, который больше до финального свистка у него не было.

Ворскла минимально обыграла Полесье и сыграет с Шахтером в финале Кубка Украины.

Финал Кубка Украины по футболу сезона-2023/2024 Ворскла – Шахтер запланирован на 15 мая и состоится на стадионе "Авангард" в Ровно.