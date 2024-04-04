Полісся – Ворскла 0:1

Гол: Мякушко, 45

Нереалізований пенальті: Будківський, 81 (Полісся)

4 квітня визначався суперник Шахтаря у фіналі Кубка України. "Гірники" днем раніше (3 квітня) легко здолали у Львові одеський Чорноморець 4:1. Дублем відзначився Георгій Судаков, який влаштував справжню феєрію у матчі, пише 24 Канал.

Дивіться також Динамо розгромило беззубу Зорю: Бражко знову забиває, а Кабаєв оформлює супергол – відео

Перший по-справжньому гострий епізод був лише у середині першого тайму, коли Бойко забрав м'яч до рук після удару Степанюка.

Ще через декілька хвилин Степанюк вже асистував на Челядіна, але йому не вдалось класно прикластись по володіннях господарів.

Через 10 хвилин вже два небезпечні моменти створили "вовки". Спершу Будківський скинув на Шабанова. Але захиснику не вдалось розстріляти ворота суперника.

Через декілька секунд вже каркас воріт врятував Ворсклу від пропущеного голу. Ісенко невдало зіграв на виході, м'яч дістався до Будківського. Нападнику залишалось лише влучити у сітку воріт, але стійка зіграла на руку голкіперу гостей.

Наприкінці першого тайму гостям таки вдалось розмочити нулі на табло у Житомирі. Класна атака закінчилась скиданням грузьми від Степанюка на Мякушка. Сергій не роздумуючись першим дотиком пробив по воротах Бойка. Денис дістав м'яч кінчиками пальців, але не зумів парирувати удар. Ворскла забила гол у роздягальню.

Тайм без голів, але із повітряною тривогою

У другому таймі більше перевагою володіли господарі поля, який потрібно було відігруватись у рахунку. Однак ворскляни дуже грамотно діяли в обороні та ще й у середині 45-хвилинки вдруге забили. Але тепер вже з офсайду. Тому гол не був зарахований.

На 80-й хвилині пролунав свисток головного арбітра матчу. Поєдинок призупинили через повітряну тривогу. Карта України почервоніла через зліт ворожого МІГ-31К. Тому команди, інші офіційні особи поєдинку та уболівальники попрямували в укриття.

Після перерви, яка була викликана повітряною тривогою, команди повернулись на футбольне поле.

Не встигли футболісти увійти у гру, як суддя вказав на 11 метрів. Будківського притримали за футболку у штрафному майданчику гостей. Полісся заробило пенальті, яке сам не реалізував нападник. Ісенко, який є маестром 11-метрових, потягнув удар форварда "вовків".

Полісся не реалізувало 100-відсотковий момент, який більше до фінального свистка у нього не було.

Ворскла мінімально обіграла Полісся та зіграє із Шахтарем у фіналі Кубка України.

Важливо! Фінал Кубка України з футболу сезону-2023/2024 Ворскла – Шахтар запланований на 15 травня та відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному.