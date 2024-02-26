Серьезная потеря для УПЛ: звездный новичок Полесья выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Житомирское Полесье уже не сможет рассчитывать на Бени Макуана в этом сезоне. Конголезец повредил заднюю поверхность бедра в матче против Руха.

В этом сезоне Полесье дебютировало в УПЛ и показало свои амбициозные планы на чемпионат. Команда Юрия Калитвинцева идет в группе лидеров, занимая третью строчку после 18-ти туров.

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Полесье потеряло лидера

Впрочем, в последних четырех играх житомирцы сыграли вничью, в том числе в первом матче 2024 года против Руха (1:1). К сожалению, встреча во Львове принесла Полесью еще одну неприятную новость.

На 72 минуте травму получил вингер команды Бени Макуана, который перед этим отметился ассистом на Будковского. Как оказалось, игроку диагностировали разрыв мышцы задней поверхности бедра. 21-летний игрок уже сообщил, что пропустит всю концовку этого сезона.

Обследование подтвердило, что я должен сделать операцию в ближайшие дни. Я очень хотел бы завершить этот сезон красиво, но Бог этого не хотел. Я просто хотел бы поблагодарить тех, кто нас поддерживает, за этот замечательный сезон, который полон эмоций. Спасибо всем украинским болельщикам, которые поддерживали меня. До встречи в следующем сезоне,

– написал Макуана у себя в инстаграм.

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Чем Макуана запомнился в УПЛ

Напомним, что конголезец стал одним из самых больших открытий в УПЛ сезона 2023-2024. Летом Полесье приобрело игрока у французского Монпелье за 250 тысяч евро.

Макуана сразу стал футболистом основы и в 20-ти матчах отметился четырьмя голами и тремя ассистами. Кроме того, Бени является игроком сборной Конго, за которую наиграл уже 11 встреч.