Цього сезону Полісся дебютувало в УПЛ та показало свої амбітні плани на чемпіонат. Команда Юрія Калитвинцева йде в групі лідерів, посідаючи третю сходинку після 18-ти турів.

До теми Шанс для Шахтаря: амбітне Полісся втратило очки у Львові та відстало від лідера УПЛ – відеоогляд

Полісся втратило лідера

Втім в останніх чотирьох іграх житомирці зіграли внічию, в тому числі у першому матчі 2024 року проти Руха (1:1). На жаль, зустріч у Львові принесла Поліссю ще одну неприємну новину.

На 72 хвилині травму отримав вінгер команди Бені Макуана, який перед цим відзначився асистом на Будківського. Як виявилось, гравцю діагностували розрив м'язу задньої поверхні стегна. 21-річний гравець вже повідомив, що пропустить всю кінцівку цього сезону.

Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію найближчими днями. Я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хотів би подякувати тим, хто нас підтримує, за цей чудовий сезон, який сповнений емоцій. Дякую всім українським вболівальникам, які підтримували мене. До зустрічі в наступному сезоні,

– написав Макуана у себе в інстаграм.

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Чим Макуана запам'ятався в УПЛ

Нагадаємо, що конголезець став одним з найбільших відкриттів в УПЛ сезону 2023-2024. Влітку Полісся придбало гравця у французького Монпельє за 250 тисяч євро.

Макуана одразу став футболістом основи та у 20-ти матчах відзначився чотирма голами та трьома асистами. Крім того, Бені є гравцем збірної Конго, за яку награв вже 11 зустрічей.