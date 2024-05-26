Полесье взрывает трансферный рынок: "волки" подпишут лидеров Днепра-1 и Кривбасса

Житомирское Полесье впервые в своей истории завоевало путевку в еврокубки. Пятая команда УПЛ будет играть в Лиге конференций.

Сразу по завершению сезона 2023/24 Полесье назначило нового тренера. Команду из Житомира возглавил экс-наставник Днепра-1 U-19 Имад Ашур.

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Мощное усиление перед еврокубками

Большие изменения произойдут также в составе команды. Во время итоговой пресс-конференции президент "волков" Геннадий Буткевич анонсировал подписание нескольких новичков.

Владелец Полесья даже озвучил стоимость трансферов. По словам Буткевича, в новом сезоне к житомирской команде присоединятся игроки Днепра-1 Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный.

При этом Бабенко достанется "волкам" бесплатно, а за Гуцуляка и Бескоровайного владелец Полесья заплатит по 600 тысяч евро.

Что известно о новичках Полесья