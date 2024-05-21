Трансфер на перспективу: Полесье подпишет молодого грузинского защитника

Правый защитник Динамо Тбилиси Гиорги Майсурадзе продолжит карьеру в Полесье. Житомирский клуб подпишет долгосрочный контракт с перспективным игроком.

Житомирское Полесье подпишет грузинского правого защитника тбилисского Динамо и сборной Грузии U-21 Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок подпишет с "волками" четырехлетний контракт.

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Полесье подпишет 22-летнего Гиорги Майсурадзе

Таким чиком, соглашение Полесья с Майсурадзе будет рассчитано до завершения сезона 2027/2028. Срок действия контракта защитника молодежной сборной Грузии с Динамо Тбилиси неизвестен.

Пока непонятно, придется ли Полесью платить деньги за грузинского футболиста. Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает Гиорги Майсурадзе в 350 000 евро.

В текущем сезоне Гиорги Майсурадзе сыграл за тбилисское Динамо 16 поединков, отметившись одним ассистом. Также на его счету три поединка в футболке сборной Грузии U-21.

Сейчас Полесье занимает шестое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, имея в активе 47 очков, и сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Следующий матч житомирская команда сыграет с донецким Шахтером 25 мая.