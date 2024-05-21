Житомирське Полісся підпише грузинського правого захисника тбіліського Динамо та збірної Грузії U-21 Гіоргі Майсурадзе. 22-річний гравець підпише з «вовками» чотирирічний контракт.

Читайте також Готується трансферна бомба: Бенфіка веде перемовини про підписання талановитого українця

Полісся підпише 22-річного Гіоргі Майсурадзе

Таким чиком, угода Полісся з Майсурадзе буде розрахована до завершення сезону 2027/2028. Термін дії контракту захисника молодіжної збірної Грузії з Динамо Тбілісі невідомий.

Поки незрозуміло, чи доведеться Поліссю платити гроші за грузинського футболіста. Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює Гіоргі Майсурадзе в 350 000 євро.

Довідка. У поточному сезоні Гіоргі Майсурадзе зіграв за тбіліське Динамо 16 поєдинків, відзначившись одним асистом. Також на його рахунку три поєдинки у футболці збірної Грузії U-21.

Наразі Полісся посідає шосте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи в активі 47 очок, та зберігає теоретичні шанси на єврокубки. Наступний матч житомирська команда зіграє з донецьким Шахтарем 25 травня.