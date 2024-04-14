Полесье – Колос 1:0

Гол: Танковский, 83.

В чемпионате Украины в этом туре проходят матчи 24 тура УПЛ. В последней встрече воскресенья житомирское Полесье принимало ковалевский Колос, пишет 24 канал.

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Бледный матч с голом с замены

Победа над гостями из Киевской области должна была бы улучшить шансы "волков" на попадание в еврокубки. Полесье крайне неудачно стартовало в 2024 году, взяв лишь одно очко в пяти встречах.

Это позволило Руху вырваться вперед, но в этом туре львовяне не смогли переиграть Кривбасс. Поэтому победа в игре с Колосом позволила бы подопечным Шищенко сократить отставание до одного балла.

Однако ни одна из команд не владела инициативой, игра проходила при равном балансе сил. Колос больше наносил ударов, тогда как владение мячом было за Полесьем. Игра катилась к нулевой ничьей, но хозяевам все же удалось вырвать победу.

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Решающим стал выход Танковского на замену в конце встречи. Уже через минуту Вячеслав решился на дальний выстрел и мяч с помощью рикошета залетел в ворота.

Таким образом Колос не может победить уже шесть матчей и опустился на 11 место. Полесье же сократило отставание от еврокубковой зоны, до одного балла.