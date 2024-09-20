Руководство Полесья приняло решение отстранить от тренировок с первой командой конголезского вингера Бени Макуану. Стало известно, что стало причиной сурового наказания футболиста, об этом сообщает ТаТоТаке.

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Вынужден тренироваться с Полесьем-2

Сообщают, что причиной отстранения Бени Макуаны от тренировок с первой командой житомирян стал непрофессиональный подход футболиста к своим обязанностям. Произошло это после игры против ровенского Вереса.

Во вторник, 17 сентября, конголезский вингер вернулся к тренировкам. Однако, пока игрок вынужден тренироваться с Полесьем-2, выступающего во Второй лиге Украины.

Подчеркнем, что в прошлом сезоне Макуана сыграл за Полесье в 20 матчах и отметился 4 голами и 3 ассистами. В начале 2024, 21-летний вингер житомирян получил травму и начал новый сезон в роли футболиста замены.