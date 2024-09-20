Керівництво Полісся прийняло рішення відсторонити від тренувань з першою командою конголезького вінгера Бені Макуану. Стало відомо, що стало причиною суворого покарання футболіста, про це повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також В Україні може з'явитись новий кубок, що схожий на один з турнірів Англії

Вимушений тренуватись з Полісся-2

Повідомляють, що причиною відсторонення Бені Макуани від тренувань з першою командою житомирян став непрофесійний підхід футболіста до своїх обов'язків. Сталось це після гри проти рівненського Вереса.

У вівторок, 17 вересня, конголезький вінгер повернувся до тренувань. Однак, наразі гравець вимушений тренуватись з Полісся-2, що виступає у Другій лізі України.

Підкреслимо, що у минулому сезоні Макуана зіграв за Полісся у 20 матчах та відзначився 4 голами та 3 асистами. На початку 2024 року, 21-річний вінгер житомирян отримав травму і розпочав новий сезон у ролі футболіста заміни.