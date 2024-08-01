В ожидании дебюта Усика: где смотреть матч Полесье – Олимпия в Лиге конференций

Житомирское Полесье оказалось на грани провала в своем дебютном евросезоне. Команда Имада Ашура должна забивать как минимум дважды в ворота Олимпии.

В четверг, 1 августа, Полесье проведет свой второй еврокубковый матч этого сезона. Житомирский клуб в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций сразится со словенской Олимпией, пишет 24 Канал.

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Где смотреть

Матч Полесье – Олимпия онлайн будет показан вживую в Украине. Прямая трансляция встречи в Гливице будет доступна на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

В этом сезоне "волки" впервые в истории стартовали в еврокубках. В прошлой кампании Полесье заняло пятое место в своем дебютном сезоне в УПЛ и получило путевку в Лигу конференций.

В этом турнире житомирцы стартовали со второго квалификационного раунда. Впрочем, первая игра против Олимпии получилась неудачной. Украинская команда уступила в Любляне со счетом 0:2.

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Теперь же подопечные Имада Ашура должны брать реванш в номинально домашней игре, которая пройдет в польском Гливице. К слову, в отчетном матче может появиться в составе Полесья Александр Усик.

Тренировка Усика с Полесьем / Фото житомирского клуба

Клуб анонсировал его участие в игре, а сам боксер уже потренировался с командой. Напомним, что победитель пары пройдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с неудачником дуэли Шериф (Молдова) – Эльфсборг (Швеция).