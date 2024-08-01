У четвер, 1 серпня, Полісся проведе свій другий єврокубковий матч цього сезону. Житомирський клуб в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій битиметься зі словенською Олімпією, пише 24 Канал.

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Матч Полісся – Олімпія онлайн буде показаний наживо в Україні. Пряма трансляція зустрічі у Глівіце буде доступна на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.

Цього сезону "вовки" вперше в історії стартували у єврокубках. Минулої кампанії Полісся посіло п'яте місце у своєму дебютному сезоні в УПЛ та отримало путівку в Лігу конференцій.

У цьому турнірі житомирці стартували з другого кваліфікаційного раунду. Втім перша гра проти Олімпії вийшла невдалою. Українська команда поступилась в Любляні з рахунком 0:2.

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Тепер же підопічні Імада Ашура мають брати реванш у номінально домашній грі, яка пройде у польському Глівіце. До слова, у звітному матчі може з'явитися у складі Полісся Олександр Усик.

Фото з тренування Усика з Поліссям:

Клуб анонсував його участь у грі, а сам боксер вже потренувався із командою. Нагадаємо, що переможець пари пройде у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє з невдахою дуелі Шериф (Молдова) – Ельфсборг (Швеція).