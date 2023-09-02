Полесье вырвало победу у Оболони на последних минутах: амбициозный дебютант уже в зоне ЛЧ

Житомирское Полесье продолжает набирать очки в дебютном сезоне в УПЛ. Подопечные Калитвинцева дожали киевскую Оболонь на финальном отрезке матча.

Полесье – Оболонь 2:0

Голы: Грицук, 90+7, (пен), Козак, 90+9

Обе команды по итогам прошедшего сезона повысились в классе. Так что встреча старых знакомых была принципиальной для соперников, пишет 24 Канал.

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Борьба до последней минуты

Перед отчетным поединком Полесье оказалось на 3 месте турнирной таблицы УПЛ, а "пивовары" расположились на 12 месте. Однако такая разница в достижениях не отразилась на игре в поле.

Конечно, хозяева больше создали опасные моменты. Хорошие возможности отличиться потеряли Назаренко, Крушинский и Макуана. Однако Оболонь отвечала очень острыми контратаками, создавая угрозу воротам Дениса Бойко.

Игра приближалась к нулевой ничьей, когда за дело взялся ветеран "стаи" Василий Грицук. На 7-й компенсированной минуте матча 35-летний хавбек реализовал пенальти. А через 2 минуты Грицук ассистировал Козаку, установившему окончательный счет во встрече.

Четвертая победа в 6 матчах позволила команде Калитвинцева подняться на 2 строчку УПЛ. В активе Полесья 12 пунктов. Но уже завтра "волков" может обойти львовский Рух, у которого 10 очков в 4 поединках.

Оболонь сохранила за собой 12 место. В активе команды Валерия Иващенко 5 баллов.

Видеообзор матча Полесье – Оболонь