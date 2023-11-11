Полісся – Металіст 1925 – 2:1

Голи: Шастал (64), Грицук (83, пенальті) – Юсов (14)

У Житомирі відбувся матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцеве Полісся приймало харківський Металіст 1925. Команда Юрія Калітвінцева після першого тайму поступалася в рахунку 0:1, однак все ж таки зуміла вирвати надважливі три залікові бали, пише 24 Канал.

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Житомиряни стали лідерами чемпіонату

У першому таймі гості вели в рахунку завдяки голу Дмитра Юсова. Після перерви Полісся відповіло влучними ударами Дмитра Шастала та Василя Грицука. Останній відзначився після влучного удару з 11-метрової позначки.

Завдяки цій перемозі житомирський клуб став одноосібним лідером УПЛ, однак Кривбас, Дніпро-1 та Шахтар зіграли менше матчів. У неділю в 14-му турі Кривбас прийматиме київське Динамо, а Шахтар та Дніпро-1 зіграють між собою.

Цікаво. Полісся продовжило свою безпрограшну серію до семи поєдинків поспіль. Для Металіста 1925, який посідає 10-й рядок турнірної таблиці, це вже шоста поразка у цьому чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Полісся – Металіст 1925