Бой за сенсационное лидерство в УПЛ: чего ждать от битвы Полесья и Кривбасса и кто фаворит

Команды Вернидуба и Калитвинцева стали главными открытиями первого круга чемпионата Украины. В очной встрече соперники определят, кто проведет следующую неделю на первой строчке.

В понедельник, 5 ноября, в УПЛ пройдут три матча 13-го тура сезона 2023-2024. Безусловно, центральной игрой станет битва Полесья и Кривбасса в Житомире, пишет 24 канал. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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Битва сенсационных лидеров

Обе команды можно назвать главными сенсациями этого сезона. Каждая из команд выиграла по 8 из 12 матчей, что позволяет им идти среди лидеров.

Особенно впечатляет Кривбасс, которому уже удалось взять 4 очка в матчах с Шахтером и Днепром-1. В настоящее время подопечные Вернидуба являются лидерами турнирной таблицы УПЛ. хотя у Шахтера, который отстает на два балла, еще есть игру в запасе.

Полесье ураганом ворвалось в свой дебютный сезон в элитном дивизионе. Команда Юрия Калитвинцева в последних трех матчах УПЛ взяла максимум против еврокубковых представителей – Динамо (3:2), Ворсклы (3:0) и Зари (1:0).

К тому же житомирцы уже вышли в полуфинал Кубка Украины, выбив Днепр-1 и Александрию. Полесье идет вторым в УПЛ, всего в одном балле позади Кривбасса. Поэтому отчетный матч является реальным сражением за первое место.

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Прогноз Favbet

Букмекеры не видят явного фаворита во встрече, но Полесью отдают немного больше шансов. На хозяев выставлен коэффициент 2,59, тогда как на криворожцев – 2,92. Ничья же оценивается в 2,35.

При этом эксперты ожидают малого количества голов. Коэффициент на "тотал больше 2,5" равен 2,27, тогда как на ТМ – всего 1,64. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие игроки: