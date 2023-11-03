В основное время команды не определили победителя встречи, потому перевели игру в 15-минутные дополнительные таймы. Однако и этого времени не хватило, чтобы кто-то из коллективов завоевал вожделенную путевку в полуфинал Кубка Украины. Футболистов Полесья и Александрии ждала футбольная лотерея под названием серия пенальти.

Подробнее об игре Счастливая футбольная лотерея для "волков": Полесье в серии пенальти победило Александрию

Калитвинцев: Я доволен, что он убил

Любопытству этому поединку добавлял тот факт, что Полесье возглавляет Юрий Калитвинцев, а за команду-соперника Александрию играл его сын Владислав Калитвинцев.

Последний пенальти Александрии как раз пробивал Владислав и сумел переиграть голкипера житомирского клуба. Однако этого удачного 11-метрового было мало для гостей, которые перед этим дважды промахнулись с 11 метров. Игроки Полесья реализовали свои 4 из 5-ти пенальти, не переиграл вратаря только Морозко.

В итоге – 4:3 в пользу Полесья, которое идет в полуфинал Кубка Украины.

После матча Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы своей команды и выхода в следующий раунд кубковых соревнований.

Наставник хозяев признался, что матч принес много эмоций и рассказал, чего не хватило его команде, чтобы победить еще в основное время поединка.

"Многие эмоции. У нас были моменты победить в основное время, но не хватило паса, чтобы кто-то из игроков поставил точку. Однако это Кубок. Это замечательно. Это футбольный праздник для болельщиков и для нас. Впрочем, завтра (интервью было 2 ноября – 24 Канал) уже готовимся к следующему матчу", – сказал коуч житомирского клуба.

Также Калитвинцев добавил, что не нужно было дотягивать матч до пенальти, а решать задачу в основное время поединка. Керманич Полесья отметил мужской характер своей команды, которая уже 3 ноября, а это на следующий день после Кубка, будет готовиться к следующей встрече в УПЛ.

Тренер Полесья признался, что подумал, когда его сын забил пенальти в ворота его команды.

Когда мой сын убил за Александрию в послематчевой серии одиннадцатиметровых, я подумал: "Собака!" Это шутка. Я доволен, что он убил. Я всегда говорю, что когда мы играем друг против друга, то будет хорошо, чтобы мы победили, но мой сын убил. Сегодня (2 ноября – 24 Канал) так и произошло,

– ответил Юрий Калитвинцев.

Напомним, что Юрий Калитвинцев возглавляет Полесье с июня 2021 года. Команда из Житомира провела под его руководством уже 57 матчей и вышла в УПЛ по итогам прошлого сезона-2022/2023.

Относительно его сына Владислава, 30-летний правый полузащитник выступает за Александрию с января 2022-го и провел в футболке команды Руслана Ротаня уже 33 матча (2 гола и 5 ассистов). Его контракт с клубом истекает в конце мая 2024-го.

К слову. В полуфинал Кубка Украины, кроме Полесья, пробились Шахтер, Ворскла и Черноморец.