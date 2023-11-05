В понеділок, 5 листопада, в УПЛ пройдуть три матчі 13 туру сезону 2023-2024. Безумовно, центральною грою стане битва Полісся та Кривбаса в Житомирі, пише 24 канал. Початок – о 15:00 за київським часом.

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Битва сенсаційних лідерів

Обидві команди можна назвати головними сенсаціями цього сезону. Кожна із команд виграла по 8 з 12-ти матчів, що дозволяє їм йти серед лідерів.

Особливо вражає Кривбас, якому вже вдалось взяти 4 очки в матчах з Шахтарем та Дніпром-1. Наразі підопічні Вернидуба є лідерами турнірної таблиці УПЛ. хоча Шахтар, який відстає на два бали, ще має гру в запасі.

Полісся ж ураганом увірвалось у свій дебютний сезон в елітному дивізіоні. Команда Юрія Калитвинцева в останніх трьох матчах УПЛ взяла максимум проти єврокубкових представників – Динамо (3:2), Ворскли (3:0) та Зорі (1:0).

До того ж житомирці вже вийшли у півфінал Кубка України, вибивши Дніпро-1 та Олександрію. Наразі Полісся йде другим в УПЛ, всього в одному балі позаду Кривбаса. Тому звітній матч є реальною битвою за перше місце.

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Букмекери ж не бачать явного фаворита у зустрічі, але Поліссю віддають трохи більше шансів. На господарів виставлений коефіцієнт 2,59, тоді як на криворіжців – 2,92. Нічия ж оцінюється у 2,35.

При цьому експерти очікують на малу кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" дорівнює 2,27, тоді як на ТМ – лише 1,64. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні гравці: