Яркий дебют для Житомира: Полесье стартовало с уверенной победы и возглавило таблицу УПЛ

У подопечных Юрия Калитвинцева не было проблем с Вересом, который согласился провести номинально домашний матч в Житомире. Двойным ассистом отличился Вячеслав Танковский.

Верес – Полесье 0:2

Голы: Макуана, 2, Будковский, 39.

В УПЛ начался сезон 2023-2024. В первой игре новичок чемпионата Оболонь сыграл в нулевую ничью с Колосом, пишет 24 канал.

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Также на первый игровой день был назначен матч с участием еще одного экспредставителя Первой лиги Полесья. Команда из Житомира является абсолютным дебютантом УПЛ.

В стартовой игре подопечные Калитвинцева принимали Верес, который в прошлом сезоне спасся только в переходных играх. Ровенцы претерпели немалые изменения летом, но и без этого считались андердогом в паре.

Яркое начало от Полесья

Уже на второй минуте житомирцы вышли вперед. Первым голом сезона УПЛ отличился конголезец Бен Макуана, пришедший зимой в Полесье из Монпелье. Нападающий открылся под тонкий пас Танковского и пробил мяч мимо Паста.

Житомирцы контролировали игру и удвоили преимущество перед перерывом. Ассистентом снова выступил Танковский, который с углового точно навесил на Будковского. Форвард головой нанес точный удар.

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Удаление не помешало дебютной победе

В начале второго тайма Полесье осталось вдесятером. Гитченко фолом последней надежды сорвал выход Шарая один на один и увидел перед собой красный свет. Однако Вересу это не помогло хотя бы сократить отрыв. Более того, в конце игры ровенцы сравняли составы через вторую желтую для Балана.

Таким образом Полесье дебютирует в УПЛ с уверенной победы и как минимум до субботы возглавляет таблицу. В следующем туре команды ждут битвы с грандами – житомирцы сойдутся с Днепром-1, а Верес будет принимать Шахтер.

Видеообзор матча Верес – Полесье: