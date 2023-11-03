В основний час команди не визначили переможця зустрічі, тому перевели гру у 15-хвилинні додаткові тайми. Однак і цього часу забракло, аби хтось із колективів здобув омріяну путівку у півфінал Кубка України. На футболістів Полісся та Олександрії чекала футбольна лотерея під назвою серія пенальті.

Детальніше про гру Щаслива футбольна лотерея для "вовків": Полісся в серії пенальті перемогло Олександрію

Калітвінцев: Я задоволений, що він забив

Цікавості цьому поєдинку додавав той факт, що Полісся очолює Юрій Калітвінцев, а за команду-суперника Олександрію грав його син Владислав Калітвінцев.

Останній пенальті Олексндрії якраз пробивав Владислав та зумів переграти голкіпера житомирського клубу. Однак цього вдалого 11-метрового було замало для гостей, які перед цим двічі схибили з 11 метрів. Натомість гравці Полісся реалізували свої 4 із 5-ти пенальті, не переграв воротаря лише Морозко.

У підсумку – 4:3 на користь Полісся, яке крокує у півфінал Кубка України.

Після поєдинку Юрій Калітвінцев поділився емоціями після перемоги своєї команди та виходу у наступний раунд кубкових змагань.

Наставник господарів зізнався, що матч приніс багато емоцій та розповів, чого не вистачило його команді, аби здобути перемогу ще в основний час поєдинку.

"Багато емоцій. У нас були моменти перемогти в основний час, але не вистачило пасу, щоб хтось із гравців поставив крапку. Однак це Кубок. Це чудово. Це футбольне свято для вболівальників і для нас. Утім, завтра (інтерв'ю було 2 листопада – 24 Канал) вже готуємось до наступного матчу", – сказав коуч житомирського клубу.

Також Калітвінцев додав, що не слід було дотягувати матч до пенальті, а вирішувати завдання в основний час поєдинку. Керманич Полісся відзначив чоловічий характер своєї команди, яка вже 3 листопада, а це наступного дня після Кубка, готуватиметься до наступної зустрічі в УПЛ.

Тренер Полісся зізнався, що подумав, коли його син забив пенальті у ворота його команди.

Коли мій син забив за Олександрію в післяматчевій серії одинадцятиметрових, я подумав: "Собака!". Це жарт. Я задоволений, що він забив. Я завжди кажу, що коли ми граємо один проти одного, то буде добре, щоб ми перемогли, але мій син забив. Сьогодні (2 листопада – 24 Канал) так і сталося,

– відповів Юрій Калітвінцев.

Нагадаємо, що Юрій Калітвінцев очолює Полісся із червня 2021-го. Команда з Житомира провела під його керівництвом вже 57 матчів та вийшли в УПЛ за підсумками минулого сезону-2022/2023.

Щодо його сина Владислава, то 30-річний правий півзахисник виступає за Олександрію із січня 2022-го та провів у футболці команди Руслана Ротаня вже 33 матчі (2 голи та 5 асистів). Його контракт із клубом спливає вкінці травня 2024-го.

До слова. У півфінал Кубка України, окрім Полісся пробились Шахтар, Ворскла та Чорноморець.