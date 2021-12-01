Драка и укус

Инцидент произошел еще в субботу, 27 ноября (в ночь на 28 ноября в Украине), когда Лос-Анджелес Кингс принимали дома Оттаву Сенаторс. В третьем периоде на льду вспыхнула драка. Наиболее активное участие в ней приняли именно Брендан Лемье и Брэди Ткачук.

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Закончилось все тем, что в один момент Лемье укусил за руку своего соперника. Уже когда драчунов развели, Ткачук показал место укуса, а на его руке выступила кровь.

За этот поступок Лемье сразу был удален до конца матча.

Драка с участием Лемье и Ткачука

В НХЛ решили наказать Лемье, дисквалифицировав его сразу на пять матчей. Кроме того, он не получит зарплату за эти игры, а деньги (38,75 тысячи долларов) пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

По отцовским шагам

Стоит добавить, что оба подравшихся хоккеиста – сыновья легендарных игроков НХЛ. Клод Лемье четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. А кот Ткачук в общей сложности провел более тысячи матчей в НХЛ и введен в Зал славы.

При этом Клод Лемье считается одним из самых "грязных" хоккеистов в НХЛ. И он в свое время тоже кусал соперника. Это произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли сезона 1985/1986, в котором Монреаль играл против Калгари. Тогда команда победила благодаря единственной шайбе именно Лемье, а после финальной сирены хоккеисты устроили большую драку. Именно во время нее Лемье и укусил Джими Пеплински за палец.

В целом арбитры за эту драку выписали 122 минуты штрафа игрокам, но они были чисто символические, ведь игра к тому времени закончилась. Лига же наложила штрафов на 42 тысячи долларов, но никого не отстранила.

Уже в следующем матче Монреаль вновь одержал победу со счетом 4:3 (Лемье отдал две результативные передачи), и одержал Кубок Стэнли.

Поэтому семья Лемье стала первой в НХЛ, где отец и сын покусали соперника во время матча.