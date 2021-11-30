Интересное наказание от тренера

Клуб АПЛ придумал забавный штраф для своих футболистов. Инициатором этого стал главный тренер Бернли Шон Дайч.

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Игрок получает штраф, если в свой день рождения не угостит своих одноклубников сладостями. О таком оригинальном штрафе рассказал нападающий Двайт Макнил, которому 22 ноября исполнилось 22 года.

Чтобы не получить наказание, футболист должен был принести в свой особый день для всей команды что-то сладкое. Он добавил, что в клубе пристально следят за питанием игроков, но в день рождения все ограничения отменяются: "У нас есть специалисты, которые дают нам указания касательно нашей диеты. Мы ежедневно взвешиваемся и постоянно измеряем уровень жира в организме, поэтому мы в курсе всех этих вопросов".

Ситуация меняется, когда у кого-то день рождения. Если ты не принесешь пирожные другим парням в день твоего рождения, тебя оштрафуют. На этой неделе я принес несколько разных видов пирожных из пекарни, которая находится неподалеку,

– ответил форвард.

Макнил в сезоне-2021/2022 отыграл 14 встреч во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.