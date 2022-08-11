За даним журналіста Ігоря Бурбаса, агент Пере Гвардіола, який є братом тренера Пепа Гвардіоли, займається пошуком команди для Віктора Циганкова. І мав дві пропозиції для продовження кар'єри українця від європейських клубів.

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Одна з пропозицій була від іспанського Вільярреалу.

"Не пряме запрошення, а інтерес з боку іспанського Вільярреалу. На що "покрутив носом" Вітя з його оточенням. Все-таки очікує більш солідного варіанту", – розповів Ігор Бурбас.

Варто відзначити, що в сезоні 2020/2021 Вільярреал переміг у Лізі Європи. І на шляху до фіналу команда двічі перемогла Динамо з однаковим рахунком 2:0 в 1/8 фіналу. В сезоні 2021/2022 "жовта субмарина" виступала в Лізі чемпіонів, де дійшла до півфіналу. В плей-офф команда вибила італійський Ювентус та німецьку Баварію, і поступилася англійському Ліверпулю. В сезоні 2022/2023 команда в єврокубках виступатиме в Лізі конференцій (розпочне з кваліфікації), адже посіла сьоме місце в чемпіонаті Іспанії минулого сезону.

Більш серйозний варіант був зі сторони італійської Аталанти. Саме там виступає гравець збірної України Руслан Маліновський. Також в клубі був і Віктор Коваленко, але його відправили в оренду в італійську Спецію.

"Що бентежило Циганкова самого – в збірній він наслухався розмов Маліновського і Коваленка, що там настільки важкий тренувальний процес у Гасперіні, шо його це відлякало", – розповів Ігор Бурбас.

Портал Transfermarkt оцінює 24-річного Циганкова у 25 мільйонів євро. Однак його контракт з Динамо діє лише до літа 2023 року. Якщо він не підпише новий контракт з Динамо, то вже з 1 січня 2023 року може підписати попередній контракт з будь-яким клубом, куди перейде безкоштовно вільним агентом влітку 2023 року.