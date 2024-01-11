WT допустила к соревнованиям россиянина, открыто поддерживающего войну: что говорят в Минспорта

Международная федерация тхэквондо разрешила российским спортсменам, в частности, Владиславу Ларину, участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В Минспорте прокомментировали соответствующее решение.

Исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный подверг критике решение Международной федерации тхэквондо. По его словам, решение допустить Ларина и других спортсменов из страны-агрессора к участию в соревнованиях является пренебрежительным в отношении украинцев.

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В Минспорте раскритиковали решение WT

Бедный также отметил, что Ларин активно поддерживает российские военные.

"Это абсолютно провокационное решение. Владислав Ларин открыто поддерживает агрессивную войну России против Украины и собирает деньги для российских убийц. Допускать такого спортсмена к участию в соревнованиях - это пренебрежение к убитым российскими солдатами украинцам", – сказал Бидный.

Что известно о Владиславе Ларине

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин победил на турнире Grand Slam в Китае. Этот успех позволил россиянину также получить лицензию на Олимпийские игры в Париже.

Как россиянин просил помочь российским военным: смотрите видео

Ларин агитировал жителей Карелии помогать мобилизованным для войны с Украиной российским военным.

На этом видео появлялись титры, объяснявшие, что собранные средства будут израсходованы на покупку необходимых вещей, медикаментов и амуниции российским захватчикам.

В конце видео на экранах появлялась буква "Z" – один из символов вторжения России в Украину.