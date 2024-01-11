Виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний розкритикував рішення Міжнародної федерації тхеквондо. За його словами, рішення допустити Ларіна та інших спортсменів із країни-агресора до участі в змаганнях є зневажливим щодо українців.
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У Мінспорту розкритикували рішення WT
Бідний також наголосив, що Ларін активно підтримує російських військових.
"Це абсолютно провокаційне рішення. Владислав Ларін відкрито підтримує агресивну війну Росії проти України і збирає гроші для російських убивць. Допускати такого спортсмена до участі в змаганнях — це зневага до закатованих російськими солдатами українців", – сказав Бідний.
Що відомо про Владислава Ларіна
Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін переміг на турнірі Grand Slam у Китаї. Цей успіх дозволив росіянину також здобути ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі.
Як росіянин просив допомогти російським військовим: дивіться відео
Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.
На цьому відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.
В кінці відео на екранах з’являлася літера "Z" – один з символів вторгнення Росії в Україні.