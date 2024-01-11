Виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний розкритикував рішення Міжнародної федерації тхеквондо. За його словами, рішення допустити Ларіна та інших спортсменів із країни-агресора до участі в змаганнях є зневажливим щодо українців.

Дивіться також "Українцям треба вижити, щоб доїхати до Олімпіади": чемпіонка з Донецьку – про допуск росіян

У Мінспорту розкритикували рішення WT

Бідний також наголосив, що Ларін активно підтримує російських військових.

"Це абсолютно провокаційне рішення. Владислав Ларін відкрито підтримує агресивну війну Росії проти України і збирає гроші для російських убивць. Допускати такого спортсмена до участі в змаганнях — це зневага до закатованих російськими солдатами українців", – сказав Бідний.

Що відомо про Владислава Ларіна

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін переміг на турнірі Grand Slam у Китаї. Цей успіх дозволив росіянину також здобути ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі.

Як росіянин просив допомогти російським військовим: дивіться відео

Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

На цьому відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера "Z" – один з символів вторгнення Росії в Україні.