В пяти минутах от лидера: Украина не дотянула до топ-десятки в смешанной эстафете в Поклюке

Наш квартет занял 11 место в последней гонке воскресенья в Словении. Ткаленко сначала завершил 18, но каждый последующий участник улучшал показатель Украины.

В Поклюке (Словения) закончилась смешанная эстафета на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Перед этим Украина финишировала седьмой в одиночной смешанной эстафете.

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Во второй гонке на 4х7,5 км нашу страну представили четверо биатлонистов – Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима. В итоге нам чуть-чуть не хватило для попадания в топ-10.

Цымбал передал эстафету Ткаленко 18-м, тогда как Руслан немного улучшил наше положение, завершив 15-м. Во время забега Блашко результат не изменился, а Джима на последнем отрезке подняла сборную Украины на 11-ю строчку.

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Победителем этапа стала сборная Франции, в состав которой вошли Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон. Французы прошли дистанцию за 1 час 19 минут и 48 секунд. Второй завершила отставшая Италия на 24,5 секунды. Бронза осталась за шведами.

Результаты смешанной эстафеты, Поклюка: