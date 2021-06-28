Пока у нас есть шанс, то мы будем работать, – Шевченко о предстоящей игре со Швецией
Источник:Великий футбол
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями о предстоящем матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Украинская сборная сыграет 29 июня.
Ожидания перед матчем
Шведы вывели Украину в плей-офф Евро-2020. Теперь команда Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 символически встретится именно против своих спасителей.
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Накануне игры Андрей Николаевич признался, что украинские футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации: "Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать".
Команда шла к этому, мы достигли результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом,
– сказал тренер.
Сильные стороны соперника
Напомним, что Швеция с первого места вышла из группы Е, опередив Испанию, Словакию и Польшу.
По словам Шевченко, следующий соперник имеет хорошую и крепкую команду. У которой есть определенный стиль с использованием вертикальных передач. В атаке у Швеции два хороших нападающих. Сборная очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда, которая непременно заслуживает уважения.
Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут гораздо более важные поединки впереди,
– подытожил наставник.