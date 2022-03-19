Пока в России идут концерты, у нас гибнут дети – жена Усика

Екатерина Усик в очередной раз прокомментировала войну в родной Украине. Жена украинского боксера Александра Усика отреагировала на прошедший в Москве концерт-митинг.

Показала трогательную акцию во Львове

18 марта в Москве прошел концерт-митинг в поддержку войны в Украине. По словам российской прессы, такое нелепое событие посетило около 200 тысяч россиян.

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Екатерина Усик коротко и справедливо отреагировала на такую ​​клоунаду в России. Жена Александра Усика выложила в строго в инстаграмме фото пустых детских колясок. Такая трогательная до слез акция прошла во Львове перед Ратушей.

На акции было выставлено перед главным городским зданием 109 колясок. Именно такое количество детей погибло во время войны с Россией.

Пока в России идут концерты, у нас гибнут дети,

– подписала около фото Екатерина Усик.



Акция во Львове / Скриншот из инстаграммы Екатерины Усик