Пока не закончится война, Ломаченко не бросит Украину, – жена Усика
Источник:Fanday
Жена украинского боксера Александра Усика рассказала об украинских звездах сцены и спорта, вставших на защиту Украины. Екатерина вспомнила Василия Ломаченко.
Екатерина Усик: Никуда ехать не собираются
Екатерина Усик отметила, что ни один российский боксер не позвонил по телефону ее мужу со словами поддержки после того, как в Украине началась война. Жена боксера похвалила украинских звезд, вступающих в терроборону или волонтерство.
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Екатерина в интервью отметила помощь мировых звезд, особенно бывшего футболиста Дэвида Бекхэма, который поддерживает Украину и даже дал свой инстаграмм в пользование медсестре из Харькова, который попал под сильные обстрелы оккупантов.
Жена чемпиона мира рассказала о разговорах ее мужа с другим украинским боксером Ломаченко, отказавшимся от титульного боя ради защиты Украины. Василий с первых дней войны вступил в терроборону родного Белгород-Днестровского, защищающего по сей день.
С ним больше Саша общается, я большей частью с его женой – Еленой. Они находятся в родном городе, и никуда уезжать не собираются. Знаю, что Вася отказался от чемпионского боя с Камбососом. Он нам так и сказал: "Пока не закончится война, я не брошу Украину",
– сказала Екатерина Усик.
Усик тоже служил в территориальной обороне, но в столице Украины. Но впоследствии уехал в Европу для начала подготовки к реваншу против Энтони Джошуа.
Отметим, что многие звезды спорта защищают Украину от врага – Сергей Стаховский, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина, Андрей Богданов и другие.