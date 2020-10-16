Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін розповів про час, який він провів поза футболом через дискваліфікацію.

Бесєдін в інтерв'ю FootballHub розповів, коли повернеться до повноцінного тренувального процесу.

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"Уже найважчий час пройшов. Мало кого цікавить, що зі мною було за цей рік. Я не беру рідних, близьких, друзів. У великій мірі я не винен. Мав здогадатися або про щось подумати в день матчу, що можуть бути в цьому плані якісь проблеми. Але так повинно було статися. Багато що стало ясно в плані тих же друзів, людей, з якими спілкувався. З кимось перестав спілкуватися, а хтось подзвонив, підбадьорив, написав. Були ті, хто взагалі цього не зробив", – сказав Бєсєдін.

Багато хто говорить, що я карантин і створив, Євро перенесли. Не буду кривити душею, я єдина людина, якій карантин пішов на користь – перенесли Євро. Звичайно, погано, що так – люди хворіють і помирають.

Що відомо про допінг Бєсєдіна?

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

Термін дискваліфікації Бєсєдіна