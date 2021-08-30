Лав нокаутировал Баранчика в 7 раунде

На старте поединка Лав действовал пассивно в ринге и позволил Баранчику занять центр. Белорус наносил много неудачных ударов, однако американец, "проваливая соперника", не атаковал.

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Иван был слишком заряжен на бой и продолжил широко атаковать. В 3 раунде белорус был близок, чтобы отправить Лава в нокдаун. Он потряс американца сильным ударом и Лава от падения спасли канаты.

Самыми странными в этой ситуации были действия рефери в ринге, прервавшего атаку Баранчика!

Уже в следующих двух раундах Монтана ошеломил белоруса мощным левым прямым. В двух случаях американец не продолжил атаку и в 5 раунде поплатился – болезненный левый хук от Баранчика.

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Бой завершился после 7 раунда, в котором Лаву удалось найти подбородок Ивана неприятным апперкотом. Баранчик еле поднялся и даже убедил рефери, что с ним все в порядке. Однако угол белоруса не позволил ему продолжать бой.