Пойду туда, где я нужен, – гимнаст Верняев пригрозил сменить гражданство
Источник:Общественный Спорт
Олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях Олег Верняев не исключает, что на Играх-2024 в Париже будет представлять уже не Украину.
"Ситуация покрыта туманом"
Олег Верняев, которого на четыре года отстранили от соревнований из-за мельдония в крови, заявил, что рассчитывает на сокращение срока дисквалификации после обжалования решения в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии.
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Также спортсмен не гарантировал продолжения участия в турнирах в составе сборной Украины.
Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как оно все получится. В любом случае я понимаю, что отменить решение о дисквалификации – вряд ли такое случится. Но если бы хотя бы на год сократили наказание – было бы классно, я бы уже в ноябре 2023 года вернулся,
– отметил Верняев.
В Украине, по словам гимнаста, не могут создать нормальные условия для работы, поэтому он готов ставить жесткий ультиматум перед федерацией.
"Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде 2024 года? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как? У нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать.
Куда? Я об этом еще не думал, еще не искал никаких предложений, поскольку еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", – пояснил ситуацию гимнаст.
По его словам, проблема заключается в людях, "которые находятся в зале". Уходить из сборной Украины Верняев пока не хочет.
Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю. Я же профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается лишь один цикл до Парижа-2024 когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен,
– подытожил Олег Верняев.
Что известно об отстранении Верняева
- В начале января 2021 года появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет участвовать в соревнованиях до конца завершения расследования. Сам спортсмен и его тренер никак не комментировали такую дисквалификацию.
- Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.
- Уже в июле Верняев получил дисквалификацию на 4 года за положительный допинг-тест. По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.