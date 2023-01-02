В Бразилии началась церемония прощания с Пеле: как болельщики отдают честь королю футбола

В бразильском городе Сан-Паулу началась церемония прощания с известным футболистом Пеле. Она проходит на стадионе.

Пеле умер 29 ноября 2022 года в больнице на 83-м году жизни. Там он находился с ноября из-за осложнений со здоровьем. После его смерти в Бразилии на три дня объявили траур. А на 2 января 2023 года – церемонию прощания на стадионе "Вила Белмиро" местного клуба Сантос, за который почти всю жизнь и выступал Пеле.

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Церемония прощания продлится сутки – с 10:00 понедельника, 2 января, до 10:00 вторника, 3 января (указанное местное время). После этого гроб с телом Пеле провезут по улицам города. А похоронят легендарного футболиста на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.

Утром 2 января тело Пеле доставили катафалком на стадион. На самом стадионе по центру поля установили шатер, где и разместили гроб с телом. А на трибунах стадиона немало баннеров, посвященных "королю футбола".

Тело Пеле выставили на стадионе для церемонии прощания

Уже вокруг стадиона стали собираться люди, чтобы попрощаться с легендарным спортсменом.

У стадиона собираются люди, чтобы попрощаться с Пеле